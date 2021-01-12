Euro
9.0676
-0.35%
Dolar
7.4555
-0.38%
Altın
445.15
0.26%
Borsa
1.541
0.32%
Bitcoin
273.592
-2.11%
EXEN Coin
11.31
0.00%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Çağatay Ulusoy Avrupa'ya açılıyor

    Genç yaşında kariyerinin zirvesini yaşayan Çağatay Ulusoy, oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Çağatay Ulusoy Avrupa'ya açılıyor

    Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ticarete girdi. Ticaretten iyi para kazanan oyuncu, bu yolda ilerlemeye devam ediyor.

    Ulusoy, iki yıl önce kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD'de pazarlamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması açmış, satışlarından da mini bir servet kazanmıştı.

    ÇAY AVRUPA'YA GİDİYOR

    Şişesi 36 dolardan satılan çay, Amerikalılar'dan tam not aldı. Çay satışlarının iyi gitmesi üzerine Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılma kararı aldı.

    Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.

    Çağatay Ulusoy Avrupa ya açılıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir