Çağatay Ulusoy Avrupa'ya açılıyor

Genç yaşında kariyerinin zirvesini yaşayan Çağatay Ulusoy, oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıdı.

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, ticarete girdi. Ticaretten iyi para kazanan oyuncu, bu yolda ilerlemeye devam ediyor.

Ulusoy, iki yıl önce kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD'de pazarlamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması açmış, satışlarından da mini bir servet kazanmıştı.

ÇAY AVRUPA'YA GİDİYOR

Şişesi 36 dolardan satılan çay, Amerikalılar'dan tam not aldı. Çay satışlarının iyi gitmesi üzerine Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılma kararı aldı.

Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.