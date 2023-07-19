Çağatay Ulusoy, Ece Sükan'la partide Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan, geçen gece bir partiye katıldı.

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Kendisi gibi oyuncu eski aşkı Duygu Sarışın'dan evlenmesi beklenirken ani bir kararla ayrılan Çağatay Ulusoy, bir süredir kendisinden 14 yaş büyük Ece Sükan'la gizli saklı bir aşk yaşıyor.

İlk olarak nisan ayında yakınlaşan ve ardından Marmaris'e tatile gittikleri iddia edilen çift, geçtiğimiz gün bir partiye katıldı. Sarmaş dolaş eğlenen çift, gece boyunca birbirinden ayrılmadı.

Aşıklar partiledi

Burada sürekli yan yana olan ikili, gece boyunca eğlendi. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Mert Alaş'ın paylaşımında Ulusoy'un hemen yanı başında olan Sükan, aşk iddialarını da ayyuka çıkardı.

Samimi tavırlar sergileyen Ulusoy ve Sükan, fotoğrafçı Mert Alaş'ın Instagram'daki paylaşımlarında da boy gösterdi.