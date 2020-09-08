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    Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan mutluluk pozu

    Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy'dan ayrılık iddiasına fotoğraflı yanıt geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2020 - 13:08
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    Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'dan mutluluk pozu

    Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın geçen ay Marmaris'te demirledikleri teknelerinde tatil yapmıştı. Çiftin tatil dönüşü ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

    DÜĞÜNE GİTTİLER

    Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın, önceki gün bir arkadaşlarının düğününe katıldı. Çok mutlu görünen çift, düğünden fotoğraf paylaşarak ayrılık iddialarına son noktayı koymuş oldu.

    KARANTİNAYI BERABER GEÇİRDİLER

    Karantina günlerini birlikte geçiren oyuncu çift, birçok ünlü gibi tekne tatilini tercih etmişti. Zaman zaman ayrılık iddiaları ile gündeme gelen ancak bu haberleri yalanlayan sevgililer, romantik tatillerinde balık tutarken objektiflere yansımıştı.

    Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın dan mutluluk pozu #1

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