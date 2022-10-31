Çağatay Ulusoy Jigolo oluyor

Çağatay Ulusoy'un, 'Centilmen' adlı dizide bir jigoloyu canlandıracağı ortaya çıktı.

“Terzi” dizisinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje için vakit kaybetmeden el sıkıştı.

Centilmen jigolo

Yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak.

Daha önce farklı roller canlandırararak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek.

Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.