Petrol
92.49
-1.37%
Euro
18.4438
-0.50%
Dolar
18.6154
0.19%
Altın
979.7
-0.31%
Borsa
3957
2.02%
Bitcoin
386.950
-0.21%
BTXN Coin
10.45
-1.13%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Çağatay Ulusoy Jigolo oluyor

    Çağatay Ulusoy'un, 'Centilmen' adlı dizide bir jigoloyu canlandıracağı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2022 - 15:01
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağatay Ulusoy Jigolo oluyor

    “Terzi” dizisinin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni bir proje için vakit kaybetmeden el sıkıştı.

    Centilmen jigolo

    Yeni dizisi Centilmen'nin çekimleri için hazırlıklara başlayan Ulusoy, seyircisinin karşısına bu defa çok başka bir rolle çıkacak.

    Daha önce farklı roller canlandırararak oyunculuktaki başarısını gözler önüne seren Ulusoy, dizide bir jigoloya hayat verecek.

    Deniz Madanoğlu’nun yazdığı diziyi Onur Bilgetay yönetecek.

    Çağatay Ulusoy Jigolo oluyor #1

    Çağatay Ulusoy Jigolo oluyor #2


    2.5 milyon dolara satılan ilk tweet, sahibinin elinde patladı
    Teknoloji

    2.5 milyon dolara satılan ilk tweet, sahibinin elinde patladı

    Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme
    Futbol

    Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir