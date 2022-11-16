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    Çağatay Ulusoy, şarapçı oldu

    10 dönüm üzüm bağı alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un şarapları olmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 15:44
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    Çağatay Ulusoy, şarapçı oldu

    Kendisi gibi yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Trakya’da 10’ar dönüm üzüm bağı alan Çağatay Ulusoy'un hayali gerçek oluyor. Ulusoy, şaraplarını şişelemeye başladı.

    Çağatay'ın şarabı

    Sevgilisi Duygu Sarışın ile birlikte sık sık Trakya’ya giderek, bağlarının durumunu yakından takip eden başarılı oyuncu, elde ettiği mahsulden 4 bin 500-5 bin şişe şarap üretmeye başladı.

    Ulusoy'un özel üretim olan şaraplarını kendisi ve yakın çevresi içecek.

    Çağatay Ulusoy, şarapçı oldu #1

    Çağatay Ulusoy, şarapçı oldu #2


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