Çağatay Ulusoy, şarapçı oldu

10 dönüm üzüm bağı alan başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy'un şarapları olmaya başladı.

Kendisi gibi yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Trakya’da 10’ar dönüm üzüm bağı alan Çağatay Ulusoy'un hayali gerçek oluyor. Ulusoy, şaraplarını şişelemeye başladı.

Çağatay'ın şarabı

Sevgilisi Duygu Sarışın ile birlikte sık sık Trakya’ya giderek, bağlarının durumunu yakından takip eden başarılı oyuncu, elde ettiği mahsulden 4 bin 500-5 bin şişe şarap üretmeye başladı.

Ulusoy'un özel üretim olan şaraplarını kendisi ve yakın çevresi içecek.