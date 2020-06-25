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    Çağatay Ulusoy, sevgilisiyle balığa çıktı

    Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın’la balık tutmaya çalışırken görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 09:04
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    Çağatay Ulusoy, sevgilisiyle balığa çıktı #1

    Osmanlı’nın ilk ‘Kaptan-ı Derya’sı Barbaros Hayreddin Paşa’yı canlandırmaya hazırlanan Çağatay Ulusoy, tatil sezonunu yeni aldığı teknesinde açtı.

    Oyuncu önceki gün sevgilisi Duygu Sarışın’la birlikte çıktığı balık avında görüntülendi.

    BALIK TUTAMADAN DÖNDÜLER

    İkili uzun süre balık tutmayı denedi. Sonunda pes eden ünlü oyuncu, yemek almak için yakınlardaki bir restorana gitti.

    "BENİ KİMSE TANIMAZ"

    Yeni rolü için kilo alan ve sakal bırakan Ulusoy’un karaya çıkarken sevgilisine “Beni bu halde kimse tanımaz” dediği duyuldu.

    Çağatay Ulusoy, sevgilisiyle balığa çıktı #2

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