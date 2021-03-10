Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık açıklaması

Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan ayrılık açıklaması

Haklarında geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları haberleri çıkan Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy sessizliklerini bozdu.

Çağatay Ulusoy, ayrıldıkları iddia edilen sevgilisi Duygu Sarışın ile birlikte görüntülendi.

Yaklaşık 3 yıldır aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın ilişkisinin sona erdiği iddia edilmişti. İlişkisini artık kapalı kapılar ardından yaşamak istemediği belirtilen Duygu Sarışın'ın, ilişkisini sonlandırdığı ve evi terk ettiği konuşulmuştu.

"GÜLÜP GEÇİYORUZ"

Birlikte görüntülenen Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy ayrılık haberlerini yalanladı. Çağatay Ulusoy, “Kalplerimiz nasırlaştı artık. Gülüp geçiyoruz bu haberlere." ifadelerini kullandı.