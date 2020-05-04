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    Çağatay Ulusoy yapımcı olacak

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yapımcı olup kendi dizisini çekmeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2020 - 10:22
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    Çağatay Ulusoy yapımcı olacak

    Karantina sürecini oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın’la geçiren Çağatay Ulusoy, evde boş durmuyor. Yakışıklı oyuncu, önümüzdeki sezonla ilgili planlar yapmaya başladı.

    DİZİ ÇEKECEK

    Dijital platformda yayınlanacak yeni bir dizi hazırlığında olan Ulusoy, bu sefer yeni bir yönünü ortaya koyacak. Projenin yapımcılığını da üstlenenecek genç oyuncu, aynı zamanda başrolde yer alacak.

    Dizi çekimlerinin ne zaman başlayacağı, karantina sürecinden sonra netlik kazanacak.

     

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