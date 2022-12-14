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    Çağatay Ulusoy'un Jigolo imajı

    Jigoloyu oynayacak olan Çağatay Ulusoy imaj değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 13:18
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    Çağatay Ulusoy'un Jigolo imajı

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, bir dijital platformun daha dizi teklifini kabul etti.

    Ulusoy, Onur Bilgetay’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Centilmen’ dizisinde ‘jigolo’ karakterine hayat verecek.

    Jigolo rolü için hazar

    Her projesinde bambaşka bir imaja bürünen Ulusoy, yeni rolü için de tarz değiştirdi. Ünlü oyuncu Lale Başar ile fotoğrafı paylaşılan Çağatay Ulusoy'a yorum yağdı.

    İşte Çağatay Ulusoy'un son hali...

    Çağatay Ulusoy un Jigolo imajı #1

    Çağatay Ulusoy un Jigolo imajı #2



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