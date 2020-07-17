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    Çağatay Ulusoy'un market alışverişi

    Çağatay Ulusoy, sevgilisiyle çıktığı tekne tatilinde önceki gün bir marketten tek seferde 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 09:49
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    Çağatay Ulusoy'un market alışverişi

    Sevgilisi Duygu Sarışın'la çıktığı tekne tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy, aldığı kilolarla hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Yeni halinden memnun olan yakışıklı oyuncunun zayıflamaya niyeti yok.

    3 BİN 800 LİRALIK AMRKET ALIŞVERİŞİ

    Uzun süredir Ege'nin koylarını gezen Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün teknelere hizmet veren bir markette ne var ne yoksa satın aldı.

    Kendisi gibi oyuncu aşkıyla gittiği marketten yüklü bir alışveriş yapan 29 yaşındaki Ulusoy, tek seferde tam 3 bin 800 liralık alışveriş yaptı.

    Çağatay Ulusoy'un market alışverişi #1

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