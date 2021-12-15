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- Çağatay Ulusoy'un son hali İbrahim Büyükak'a benzetildi
Çağatay Ulusoy'un son hali İbrahim Büyükak'a benzetildi
Şimdilerde Yeşilçam dizisiyle kamera karşısına geçen yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy'un değişimi, görenleri şaşkına uğrattı.
- Haber Merkezi
- 15.12.2021 - 13:14
- Güncelleme : 15.12.2021 - 14:40
Adını Feriha Koydum, Medcezir, Deli Bal ve İçerde gibi güçlü yapımlarla seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'dan yeni fotoğraf geldi.
TARZINI YENİLEDİ
Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy'un son hali, şaşırttı.
İBRAHİM BÜYÜKAK'A BENZEDİ
Ulusoy'un yeni tarzı, kendisi gibi oyuncu meslektaşı İbrahim Büyükak'a benzetildi.
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçildi.