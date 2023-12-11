Çağatay Ulusoy'un son hali sosyal medyada gündem oldu: Saçını sakalını kesti Gaddar dizisi için hazırlıklara devam eden Çağatay Ulusoy, imajını tazeledi. En son saçı sakalı birbirine giren ünlü ismin son haline yorum yağdı.

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İnternette yayın yapan bir platformda yer alan kadrosunda Şifanur Gül, Salih Bademci, Berrak Tüzünataç ve Olgun Şimşek'in yer aldığı Terzi dizisindeki performansıyla çok konuşulan Çağatay Ulusoy, ekranlara yeni projesiyle dönecek.

Heyecanla beklenen dizisi "Gaddar" için hazırlıklara devam eden Çağatay Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyada paylaşıldı.

Sonunda kesti

Son olarak saçı ve sakalını uzatan ünlü isim, saçını da sakalını da kesti. Ünlü oyuncunun son hali çok beğenildi.

Çağatay Ulusoy'un son haline; 'Kral geri döndü', 'İşte Çağatay' 'Çok yakışıklısın', 'Özüne dönmüş çok iyi' gibi yorumlar yapıldı.