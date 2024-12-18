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Haber Merkezi

En son Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy ile Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora aşkı gündeme geldi.

GİZLİ AŞK

Ulusoy ile güzel oyuncu Aslıhan Malbora aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini gizli tutmak isteyen ikili yeni başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ediyor.

Malbora, 18 yaşından beri Metin Temel'le aşk yaşıyordu. Güzel oyuncu, mutluluk karelerini de zaman zaman sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyordu.