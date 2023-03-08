Çağla Altunkaya hamile iddiası! Acun Ilıcalı yeniden baba oluyor: Cinsiyeti erkek... Ilıcalı'nın 23 yaşındaki sevgilisi Altunkaya'nın hamile olduğu iddia ediliyor. Ilıcalı bu kez erkek babası olacak..

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 3 evliliğinin ardından hayatının aşkını buldu.

Ilıcalı, 2.5 yıl önce kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile bir ilişkiye yelken açtı.

İkilinin doludizgin beraberliği sürerken, Altunkaya'nın Ilıcalı'nın kızı Melisa ile arasından su sızmıyor.

Son olarak depremzedelere yardım kampanyasındaki sunuculuğu ile gündeme gelen Acun Ilıcalı, bu kez bambaşka bir haberle konuşuluyor.

5'inci kez baba oluyor

3 evliliğinden 4 kız çocuğuna sahip olan Ilıcalı'nın, yeniden baba olmaya hazırlandığı iddia edildi...

Sabah gazetesinden Bülent Çankurt’un haberine göre, 23 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya hamile.

Cinsiyeti erkek

En büyük kızı Banu'dan bir kız toruna sahip olan Ilıcalı'nın bu kez oğlu olacağı konuşuluyor.