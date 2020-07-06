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    Çağla Kubat, kızını da sörfçü oldu

    Çağla Kubat'ın 6 yaşındak kızı sörf yapmayı öğrendi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 13:37
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    Çağla Kubat, kızını da sörfçü oldu #1

    Kariyerine spor alanında yön veren eski manken ve oyuncu Çağla Kubat, ailesiyle Çeşme’deki sörf okulunda görüntülendi.

    "BU DÜNYANIN BİR PARÇASI OLMADIM"

    Vaktinin çoğunu Alaçatı’da eşi Jimmy Diaz ile kurduğu sörf okulunda geçiren Kubat, sanat dünyası için, "Hiçbir zaman o ışıltılı dünyanın bir parçası olmadım. Benden daha iyi oyuncu arkadaşlarım var” dedi.

    Kubat, kızı Selin'in babasının ailesiyle bağları kopmaması için sık sık Amerika'ya gidip geldiklerini söyledi.

    Kubat, altı yaşındaki kızı Selin de sörfe başladığını ve sörf yapmayı çok sevdiğini söyleyen söyledi.

    Çağla Kubat, kızını da sörfçü oldu #2

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