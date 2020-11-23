Çağla Şıkel, Arto ile uzlaşmadı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ve Arto arasındaki davada karar çıktı.

Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan, şarkıcı Arto hakkında şikayette bulunmuştu.

"İNSAN ADAPLI OLUR"

Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de... Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?" şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.

Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme Arto'yu ünlü mankene yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı.

Ceza, günlüğü 20 liradan bin 560 lira olarak hesaplandı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ VAR"

Şıkel, uzlaşmayı kabul etmedi Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.