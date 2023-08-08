Çağla Şıkel Arto'nun mal varlığına haciz koydurdu Ünlü model Çağla Şıkel'in Arto'nun kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle açtığı 1 milyon TL'lik tazminat davasında karar çıktı.

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Ünlü model Çağla Şıkel, "Mini etekle nasıl oturulur?" başlıklı bir video çekmiş ve kısa sürede gündem olmuştu.

"Memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin"

Şikel'in bu videosunu gören Arto, ünlü manken için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti.

Bu yorum sonrası 1 milyon liralık tazminat davası açan Çağla Şıkel'in davasında karar çıktı.

Ünlü manken İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, Arto'nun şahsını maddi ve manevi anlamda etkilediğini ifade etmişti.

10 bin lira tazminat

Yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti.

Tüm mal varlığına el konulan Arto'nun tazminatı ödediği öğrenildi.