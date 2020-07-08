Çağla Şıkel, Bodrum'da

Çağla Şıkel, sunduğu sabah programının sezon finali yapmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.

41 yaşındaki model ve sunucu Çağla Şıkel, tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'da açtı.

Ünlü manken çocuklarıyla gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Şıkel, bu yaz da fit vücudu ile dikkat çekti.

SANKİ PODYUMDA

Birbirinden şık ve iddialı mayoları ile göz dolduran Şıkel, tatil fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşt.