Haber Merkezi

Ekranların ve markaların aranan ünlü isimlerinden Çağla Şıkel, Ceyda Düvenci’nin sunuculuğunu yaptığı Bambaşka Sohbetler’e konuk oldu.

Ünlü sunucu, oğlu Kuzey’in ergenlik dönemi tavırlarına sinirlendiği için kapıya vurduğu elinin kırıldığını itiraf etti.

Şıkel, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"ERGENLE İNATLAŞMA"

“Cinnet geçirmedim mi? Tabii ki de geçiriyorum. Kapıları kırmadım mı? Kırmışımdır. Hepsi deneyerek, baktım kapı kırdım bir şey değişti mi? Asla değişmedi. Demek ki o kapıyı kırmak sadece benim elime zarar veriyor. Elimi de kırdım. Gerçekten öyle vurmuşum. Ne oldu? Çocuk orada bilgisayar oynamaya devam etti, ben gittim atel taktırdım! Baktım ki o el oraya vurulmayacak. Bir ergenle inatlaşma demişlerdi, ondan beklediğin şey saygı ve değer. Alamayacaksın Çağla, uğraşma. O esnada olmayacak.

"ÇOK AĞLADIM"