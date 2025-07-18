Çağla Şikel evinin havuzunda poz verdi! Bikinili hallerine yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme model ve sunucu Çağla Şikel, fit haliyle genç kızları cebinden çıkarmaya devam ediyor. Şikel bu kez bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Ünlü isim, son olarak evinin bahçesinden havuz başında bir paylaşım yaptı.

"ŞİMDİKİ AN"

Sabah havuza giren Şikel paylaşımına "Şimdiki an kuşları gökyüzüne, çiçekleri bahara, karları kışa bizi kendimize geri verir" notunu düştü. Şikel'in fit vücudu da dikkatlerden kaçmadı.

ÇAĞLA'NIN MENÜSÜ

Formunu koruyan Şikel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu. Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

Kısa bir süre sonra akşam yemeği menüsünü de paylaşan Şıkel, sadece turp yediği görüntüyle yine gündem olmuş, formunun sırrı da bu şekilde ortaya çıkmıştı.