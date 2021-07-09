Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına dair iddialara cevap verdi

Kısa bir süre önce Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım'ın gönlünü Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi. Şıkel konuyla ilgili açıklama yaparak, "Kaan Yıldırım arkadaşım" dedi.

Kaan Yıldırım ve Hadise'nin inişli çıkışlı süren ilişkisi geçtiğimiz günlerde son buldu.

Hadise'nin adı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile anılmış, Yıldırım ayrılık sebebinin 3. şahıslar olmadığını söylemişti.

Çağla Şıkel ise uzun zaman önce eşi Emre Altuğ'dan ayıldı ve yeni bir ilişki ile anılmadı.

Şıkel ve Yıldırım'ın ilişki yaşadığı haberi ise gündeme taşındı.

ÇAĞLA ŞIKEL'DEN CEVAP GELDİ

Çeşme'de bir mekanda samimi şekilde eğlenen ikilinin, daha önce de Alaçatı'da bir mekanda bir araya gelmesi, aşk söylentilerine neden oldu.

Çağla Şıkel'in, hakkında çıkan aşk iddiasının ardından yakın çevresine, "Kaan Yıldırım arkadaşım" dediği öğrenildi.

DOSTÇA AYRILDIK

Kaan Yıldırım, Hadise ile biten ilişkisi onrası, "Benim üçüncü bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı.

Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık.

Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler." açıklamasını yapmıştı.