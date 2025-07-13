Çağla Şikel kahvaltıda ne yediğini takipçileri ile paylaştı

Fit görünümüyle dikkatleri üzerine çeken 46 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şikel, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

Şikel, son dönemde yedikleri ile gündeme geliyor.

KURUYEMİŞ KAHVALTISI

Formunu koruyan Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla çok konuşulmuştu.

Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı.

AKŞAM YEMEĞİNDE TURP

Şikel'den kahvaltı paylaşımının ardından kısa bir süre sonra yeni bir paylaşım daha geldi.

Şikel, akşam yemeğinde sadece turp yediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

YENİ KAHVALTISINI PAYLAŞTI

Tüm bu dikkat çeken paylaşımların ardından Çağla Şikel'den yeni bir kahvaltı paylaşımı daha geldi.

Bu kez meyve ağırlıklı bir tabak tercih eden ünlü isim, yine gündemde yer edindi.