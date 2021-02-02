Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından karın kaslarını takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'nin en iddialı mankenlerinden Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan güzelliği ve formuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Düzenli olarak spor yapan ünlü manken, paylaştığı son fotoğrafla da sosyal medyanın gündemi oldu.

KARIN KASLARINI PAYLAŞTI

Formunu korumak için sporu hayatının bir parçası haline getiren 42 yaşındaki ünlü manken, karın kaslarını sergilediği son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 90 binden fazla beğeni ve yorum alan Şıkel, fiziği ile genç kızlara bile taş çıkarttı.