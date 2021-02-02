Euro
8.6872
0.2%
Dolar
7.1828
-0.05%
Altın
429.7
-0.06%
Borsa
1.492
0%
Bitcoin
242.568
-0.66%
EXEN Coin
17.34
-3.50%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı

    Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından karın kaslarını takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 05:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı

    Türkiye'nin en iddialı mankenlerinden Çağla Şıkel, yıllara meydan okuyan güzelliği ve formuyla görenleri kendisine hayran bırakıyor.

    Düzenli olarak spor yapan ünlü manken, paylaştığı son fotoğrafla da sosyal medyanın gündemi oldu.

    KARIN KASLARINI PAYLAŞTI

    Formunu korumak için sporu hayatının bir parçası haline getiren 42 yaşındaki ünlü manken, karın kaslarını sergilediği son paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

    Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla 90 binden fazla beğeni ve yorum alan Şıkel, fiziği ile genç kızlara bile taş çıkarttı.

    Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı #1

    Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı #2

    Çağla Şıkel, karın kaslarını paylaştı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir