Çağla Şıkel, oğluyla poz verdi Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in 14 yaşındaki oğlu Kuzey boyuna ulaştı.

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2008 yılında evlenen Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un bu evlilikten iki oğlu oldu. 2015 yılında ayrılan ünlü çift, ilk göz ağrıları Kuzey'in mezuniyet töreninde bir araya geldi.

Sosyal medyayı sık kullanan Çağla Şıkel, bugün oğlunun mezuniyet yemeği öncesinde bir paylaşım yaptı.

Annesinin boyunda

14 yaşında giren Kuzey'in, annesi Çağla Şıkel'in boyuna kadar geldiği görüldü.

Fotoğraflara "Tarifsiz duygular şelale. Şükürler olsun" yazan Şıkel'in mezuniyetle ilgili yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni yağdı.