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Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam bir davette boy gösterdi.

Davette gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şıkel'e, İran'da okuduğu üniversitenin ahlak polisi tarafından "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle taciz edilen bir kadın öğrencinin verdiği tepki soruldu.

İç çamaşırlarına kadar soyunan öğrenci, protesto sonrası gözaltına alınmıştı.

"YÜZYILIN PROTESTOSU"

Şıkel, "Ben orada o fotoğrafı gördüğüm zaman bütün hemcinslerim gibi tüylerim diken diken bir şekilde onun cesaretine onun oradaki varlığına saygı duymaktan başka, bence yüzyılın protestosu diyebiliriz." dedi.

Ünlü sunucuya daha sonra "'Türkiye İranlaşıyor' gibi yorumlar var, siz ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu. Şıkel, şaşırarak "Bu soru bana ağır bir soru." dedi.

Daha sonra Şıkel, susmaktan vazgeçip şöyle konuştu:

"Asla değil! Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ilelebet zaten var olacak biz de hem artık genç değiliz biz artık yaş aldık ama gençlerimiz, benim çocuklarım, Atatürk'ün izinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin izinde. Çağdaş hem kadın olarak hem toplum olarak bence asla böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum."