Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un tazminat detaylı sözleşmesi ortaya çıktı

2008 yılında nikah masasına oturan çift, yıllar sonra aldıkları boşanma kararının çocuklarını etkilememesi adına 'sevgili sözleşmesi' yaptıkları öğrenildi.

Ünlü manken Çağla Şıkel ile şarkıcı Emre Altuğ, 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında noktaladı.

Çiftin evliliğinden Uzay ve Kuzey isminde iki oğlu oldu. Ayrılmalarına rağmen dostluklarını devam ettiren ikili, çocukları için de sık sık bir araya geliyor.

Bu zamana kadar hep örnek bir anne ve baba olarak anılan Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, geçirdikleri boşanma süreçlerinin çocuklarının psikolojisini olumsuz etkilememesi için büyük çaba gösteriyor.

Kimseyle görüntülenmediler

Sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarına sık sık yer veren iki ünlü isim, boşanmalarının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen kimseyle görüntülenmedi.

Şıkel'ın adı sık sık farklı isimlerle anılsa da hiçbir isimle yan yana poz vermedi.

Sözleşme yaptıkları öğrenildi

Bunun nedeni ise yeni ortaya çıktı.

Boşanma sürecinde çocuklarının psikolojisinin sağlam olması ve kendilerini kötü hissetmemeleri adına bir anlaşma yaptıkları öğrenildi.

Yüklü miktarda tazminat ödeyecek

'Yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi yaptıkları ortaya çıkan çiftin, sözleşmedeki tazminat detayı da dikkat çekti.

Her iki tarafın da basında aşk fotoğraflarının çıkması durumunda yüklü miktarda tazminat ödeyeceği belirtildi.