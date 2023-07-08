Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı Geçtiğimiz dönemlerde ayrılık haberi çıkan çift fazla dayanamadı. Nail Gönenli, sevgilisi ile sarıldığı anları paylaşıp, "Söylenecekler yazıldı" notunu düştü.

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Sunucu ve Çağla Şikel, 2015’te 2 çocuğunun babası Emre Altuğ ile boşandı.

Boşanma sürecinin ardından adı başka bir aşkla anılmayan Çağla Şikel, kendisini çocuklarına adadı.

Çağla Şikel, aşk orucunu yıllar sonra bozdu.

Avukat Nail Gönenli ile bir aşka yelken açan Çağla Şikel’in ocak ayında başlayan ilişkisinden kötü haber geldi.

Geçtiğimiz haftalarda ayrılık haberi çıkan çiftin dostça bir ayrılık kararı aldığı belirtilmişti.

Aşk pozu geldi

Çiçeği burnunda çift, ayrılığa fazla dayanamadı.

Barışma haberini Nail Gönenli ilan etti.

Sosyal medya hesabından Şikel ile sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Gönenli şu notu düştü, “Söylenecekler yazıldı”…