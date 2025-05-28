Çağla Şıkel yemiyor! Pasta paylaşımı olay oldu

Haber Merkezi
Beslenme şekli ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şıkel, fit görünümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
Bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şıkel, son paylaşımıyla bir kez daha sağlıklı beslenmeye verdiği önemi gözler önüne serdi.
MEYVESİNİ YEDİ
Güzel manken, pastadan sadece meyveli kısmı yediği anı takipçileriyle paylaştı.
"YEMİYOR"
Ünlü ismin tabağını görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada yorum yağdı. Takipçileri 'İnanamıyorum', 'Yemiyor' gibi yorumlarda bulundu.
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