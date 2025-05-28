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Çağla Şıkel yemiyor! Pasta paylaşımı olay oldu

Çağla Şıkel yemiyor! Pasta paylaşımı olay oldu Podyumların en beğenilen mankenlerinden Çağla Şıkel, son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekmeyi yine başardı.