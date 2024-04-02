Çağla Şıkel yine kampa girdi! Mutfakta gönüllü çalışıp yemek dağıttı Şu sıralar değişik kamplara merak saran ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, yine başka bir şey deneyimlemek için Kırklareli’ne gitti.

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Gizli yaşamayı tercih ettiği özel hayatı her zaman merak konusu olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, sekiz yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Nikah masasına oturacakları konuşulan ünlü çift, geçtiğimiz ay sürpriz şekilde yollarını ayırmaya karar vermişti.

Ara ara girdiği kamplarla adından söz ettiren güzel manken Çağla Şikel, yaptığı spor sonrası çektiği videolarla da dikkatleri üzerine topluyor. Güzel sunucu şimdilerde ise yine kampa girdi.

Soğuk korkusunu yendi

Çağla Şıkel, geçen yaz soğuk korkusunu yenmek için buz dolu fıçıya girmişti.

4 gün boyunca gözlerini açmadı

Geçtiğimiz aralık ayında da bir kampa katılarak 4 gün boyunca gözlerini bağlamış ve hiç açmamıştı.

‘Kara inziva'

Bu ‘kara inziva’yı düzenleyen yoga eğitmeni Çetin Çetintaş ile çalışmaya devam eden Çağla Şıkel, hocasının Kırklareli’de kurduğu merkezde tekrar kampa girdi. Burada meditasyon yaptı, mutfakta gönüllü çalışıp yemek dağıttı.