Çağla Şıkel yumurtalıklarını dondurdu: Varken koyayım dursun dedim Kız çocuk sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Çağla Şıkel, yumurtalıklarını dondurduğunu açıkladı.

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Katıldığı meditasyon kampları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken manken Çağla Şıkel, özel hayatına dair önemli açıklamalar yaptı.

NTV ekranlarında yayınlanan Empati programında konuşan Şıkel, yumurtalıklarını dondurduğu süreçten bahsetti.

"Kız çocuk sahibi olmak için yumurtalarımı dondurdum" haberleri için açıklama yapan Çağla Şikel, "Yumurtalarımı dondurdum çünkü ailesel erken menopoz durumum olduğu için.

"Varken koyayım dedim..."

'Varken koyayım dursun' dedim ve yaptım. Şu an o kadar ilgili değilim ama yeni annelik için....Yeniden anne olmak isterim. Annelik bana iyi gelen bir şey" şeklinde konuştu.

"Kuzey'in kız arkadaşı var"

Çağla Şikel, oğlu Kuzey'in bir yıldır kız arkadaşı olduğunu belirterek, "Kuzey başkasına aşık olunca çok tuhaf hissettim. Platoniğe düştüm çünkü o bana aşık zannediyordum" dedi.

Sosyal medyadan ise Şıkel için, "Tipik Türk annesi" yorumları geldi.