Çağla Şıkel'den gündem olan yeni paylaşım! Yine kahvaltı tabağını gösterdi

Gluten yediği gecenin ardından neler yediğini yayınlayan Çağla Şıkel'e yorum yağdı.

Yayınlama Tarihi: 03.10.2025 08:50
Ünlü olduğu gündem beri kusursuz fiziğiyle herkesi kendine hayran bırakan iki çocuk annesi ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Emre Altuğ ile evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ünlü isim, kusursuz fiziği ve beslenme düzeniyle dikkat çekmeye devam ediyor.

AKŞAM YEMEĞİ TURP

Daha önceki yayınladığı karelerle de yorum yağmuruna tutulan ünlü isim, kahvaltıda yediği kuruyemişler ve akşam yemeğinde yediği turp ile adından söz ettirmişti.

GLUTEN KAZASI

46 yaşındaki Çağla Şıkel, bu kez de gluten yedikten sonra yaşadığı şişliği "Kazayla gluten yemişimdir" paylaştı.

OĞLUNUN TABAĞINI DA GÖSTERDİ

Geceyi şiş karnıyla noktalayan Şıkel, kahvaltı tabağını paylaştı. Oğlu Kuzey ve kendi tabağını yan yana koyarak aradaki farkı gözler önüne serdi.

Ünlü isim, güne 12 kaju, 2 ceviz ve iki dilim ejder meyvesiyle başladı.

