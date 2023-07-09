Çağla Şıkel'den Özkan Uğur'a duygusal veda Özkan Uğur'un vefatının ardından paylaşım yapan Çağla Şıkel, "Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Seni hep çok seveceğim" notunu düştü.

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hayatını kaybetti. Uzun zamandır kanserle mücadele eden Uğur'un hayatını kaybetmesi, sanat camiasını yasa boğdu. Özkan Uğur için binlerce mesaj yayınlanırken, Cennet Mahallesi'nden rol arkadaşı Çağla Şıkel ise duygularını sosyal medyadan yayınladı. Şıkel'den duygusal veda Ünlü sanatçıya bir veda da Çağla Şıkel'den geldi. Ünlü manken Özkan'a vedasını "Sen hayatımda tanıdığım kimselere benzemezdin.. Eşsiz Özkan Abim… Tarifsiz bir üzüntü içindeyim… Seni hep çok seveceğim" cümleleriyle yaptı. Öte yandan, Cennet Mahallesi dizisinde Beter Ali'nin aşık olduğu Pembe'yi canlandıran Melek Baykal'ın paylaşımı ise yürek burktu.