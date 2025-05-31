Çağla Şıkel'den şiddet itirafı geldi

Haber Merkezi

Çağla Şıkel, katıldığı bir yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Özel hayatına dair samimi açıklamalarsa bulunan Şıkel'in şiddet itirafı ise dikkati çekti.

Çağla Şıkel, şiddete maruz kaldığını söyledi.

"SÖZEL OLARAK ŞİDDETE UĞRADIM"

Şıkel; "Çok şiddet gördüm. Sözel olarak çok şiddete uğrayan insanlardan biriyim. Bazen çok yakın arkadaşınız tarafından da şiddete uğrayabiliyorsunuz. Kendimizi sorguladığımız anlar oluyor; gerçekten öyle miyim, gerçekten kötü biri miyim diye.

"SINIR ÇİZMEK ÖNEMLİ"

Biraz farkında olmak, herkese ufak da olsa sınır çizmek çok önemli diye düşünüyorum. O dönemlere bakıyorum, şimdi bana hiç şiddet gibi gelmiyor. Çünkü incinmiyorum." ifadelerini kullandı.