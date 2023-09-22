Çağla Şıkel'den sözleşme açıklaması Ünlü model ve şarkıcı Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un bu ilişkiye sıcak bakmadığı iddiasıyla ilgili ilk defa konuştu.

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2008-2015 yılları arasında evli kaldığı Emre Altuğ'dan Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı olan Çağla Şıkel, bir süredir beraber olduğu avukat Nail Gönenli ile mutlu ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Karşılıklı olarak çok şanslıyız"

Hayatında aşka yer olmadığını düşünürken, karşı tarafın kendisine kıymet göstererek bu durumu kırdığını anlatan model, “Uzun zamandır buna bir aralık bırakmıyordum ama hayatımda o aralığı açtı ve oradan girdi. Sonsuz bir sevgi ve saygıyla seviyor. Karşılıklı olarak çok şanslı bir durum.” dedi.

Sözleşme yok

Emre Altuğ ile boşanırken bir daha evlenmeyeceğine ilişkin sözleşme imzaladıkları yönündeki söylentilere dair de ilk kez konuşan Şıkel, bir daha evlenmeyeceğini de açıkladı. Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’un bu ilişkiye sıcak bakmadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını anlatıp şöyle konuştu: “Hani Emre’yi de beni de yıllardır tanıyorsunuz. Biz nasıl yaşamamız gerektiğini, nerede durmamız gerektiğini bilen koca koca insanlarız. Artık ben 44 yaşıma geldim. Hepimiz büyüdük. Bunlar varsa da gençlikte olan şeyler. Bazı haberler çıkıyor, ‘Evlenmek istediler de izin verilmedi’ ya da ‘Sözleşme yaptılar’ gibi şeyler. Nail için de söyleyebilirim ki ortada ne evlenmek isteyen var, ne buna karşı çıkan var, ne de sözleşme var."