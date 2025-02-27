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Ünlü manken Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Londra dönüşü havalimanında yeni sevgilisi Erinç Ulutürk ile görüntülenmişti.

Londra'dan döner dönmez ayağının tozuyla eksikleri gidermek için alışverişe çıkan Çağla Şıkel, ilişkisiyle ilgili konuştu.

"İKİ ÇOCUK ANNESİYİM"

Şıkel, "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. İki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde konuşmayı sevmiyorum.

"UTANIYORUM"

Biz birbirimizi tanıma dönemindeyiz. Magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum.

İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, biz de öyle bir dönemdeyiz.”