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    Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi

    Mail adresine gelen yazı yüzünden büyük panik yaşayan ünlü manken Çağla Şıkel, savcılığa başvurup tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2020 - 08:56
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 08:56
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    Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi

    Manken ve sunucu Çağla Şıkel, bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle korku dolu günler yaşadı.

    "ÖLDÜRECEĞİM"

    Mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim." yazdı.

    AVUKATINA HABER VERDİ

    Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı. Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu.

    Ünlü manken, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın, kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

    Çağla Şıkel e ölüm tehdidi #1

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