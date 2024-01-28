Çağla Şıkel'e takipçilerinden soru: Neden yaşlanmıyorsun sen? Sosyal medya hesabından soru cevap etkinliği yapan Şıkel, neden yaşlanmadığı sorusuna, "Kesinlikle yaşlanıyorum" yanıtını verdi.

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Ünlü sunucu ve oyuncu Çağla Şıkel, sık sık magazin gündemini kurcalayan isimler arasında.

Geçtiğimiz dönemlerde avukat Naim Gönenli ile yaşadığı aşkı gözler önüne seren Şıkel, ayrılık gündemi ile de konuşuldu.

Şıkel, ilişkisinin bittiğini “evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesapında sıkça paylaşımda bulunan Şıkel, bu kez de takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"Kesinlikle yaşlanıyorum"

Soruların arasında “neden yaşlanmıyorsun” da vardı.

Bu soruya yanıt veren Şıkel, “Kesinlikle yaşlanıyorum ama bana iyi geleceğini düşündüğünü bildiğim şeyleri çoğaltarak ilerliyorum. Azalmıyorum çoğalıyorum. Bunlar da bana iyi geliyor." ifadelerini kullandı.