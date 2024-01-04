Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ, biten evliliğiyle ilgili ilk kez konuştu: "Beceremedik" Yalı Çapkını dizisiyle son dönemde popüler olan Emre Altuğ, Çağla Şıkel'le yaptığı evlilikten bahsederken konuşmakta zorlandı.

ensonhaber.com

Başrolünde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yer aldığı reyting rekorları kıran Yalı Çapkını'nın Orhan'ı şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, Katarsis’e konuk oldu.

Emre Altuğ, iki çocuğunun annesi model Çağla Şıkel ile boşanmasına dair de ilginç ifadeler kullandı.

"Biz çok severek evlendik"

Çağla Şıkel’den sonra bir daha evlenmeyen Altuğ, "O düşüş dönemini annemin ölümüyle yaşadım ilk önce boşandım arkasından annem öldü çok kötü hissettiğim anlar oldu ama ben bunu da çok fazla paylaşmam.

Biz çok severek evlendik, bilinçli isteyerek mutlu bir evliliğimiz oldu. Mutluyduk, benim o evliliği kötü hatırlamamı sağlayacak hiçbir şey yok!" dedi.

"Beceremedik"

Altuğ, evliliğine dair "Bir kızgınlığım, küskünlüğüm de yok, ilk başta niye beceremedik diye takılmıştım bu beni bir süre oyaladı, sonra dedim ki onu beceremediysek bunu becerelim.

"6 ayımı aldı"

Egolarımızın esiri olmadık, kendimizi düşünmedik çocuklarımız ön planda oldu. Bir kişi olarak düşünmeye başlamam 6 ayımı aldı." ifadelerini kullandı.