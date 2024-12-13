Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, iki oğlunun annesi Çağla Şıkel ile 2015 yılında biten evliliğine dair açıklamalar da bulundu. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı yine gündem olmayı başardı.
Boşanan ünlü erkeklerin her fırsatta ödediği yüksek nafakalardan dert yandığının aksine Altuğ, boşanmasının çok kolay olduğunu ve yıllardır nafaka ödemediğini söyleyerek şaşırttı.
"ALLAH KOLAYLIK VERDİ"
Şıkel'e nafaka ödemediğini dile getiren Emre Altuğ "Kur üzerinden nafaka ödeyenler dertlenir. Ne yaparsan kur üzerinden dertlenirsin. Allah kolaylık versin. Baştan bir şeyleri konuşarak biz her şeyi çözdük." dedi.
Eski eşi Çağla Şıkel ile yıllar önce yaptıkları anlaşmayı da anlatan Altuğ açıklamalarını şöyle devam ettirdi:
"BİR KERE TARTIŞMADIK"
"Ne varsa, yarı yarıya böldük ve böyle şeylere gerek kalmadı. 10 sene oldu, bir kere tartışma çıkmadı, daha da çıkacağını ben sanmıyorum.
Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif"
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