Euro
9.1112
-0.92%
Dolar
7.6756
-0.99%
Altın
417.26
-0.25%
Borsa
1.53
0%
Bitcoin
406.900
8.02%
EXEN Coin
15.80
0.31%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Çağla Şıkel'in form sırrı

    Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, formda kalma sırlarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 08:29
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çağla Şıkel'in form sırrı

    42 yaşındaki Çağla Şıkel, güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir podyumdan uzak olan Çağla Şıkel, nasıl formda kaldığını anlattı.

    "GAZLI İÇECEK İÇMEM"

    Mevsiminde olan sebzeleri tükettiğini söyleyen Şıkel, "Gazlı içecek içmem. Ayran ve su tüketirim. 15 senedir bir kesme şeker bile kullanmadım.

    "ARADA ABUR CUBUR YİYORUM"

    Fiziğimi korumak için aç kalıyorum diye bir şey yok. Dengeli beslenmeye özen gösteriyorum ama aralarda fast food ve abur cubur da yediğim oluyor." dedi.

    "HAMBURGERİ ÇOK SEVİYORUM"

    Şıkel, daha önce verdiği bir röportajda ise; "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor." demişti.

    Çağla Şıkel in form sırrı #1

    Çağla Şıkel in form sırrı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir