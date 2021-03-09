Çağla Şıkel'in form sırrı

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, formda kalma sırlarını açıkladı.

42 yaşındaki Çağla Şıkel, güzelliği ve fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Uzun süredir podyumdan uzak olan Çağla Şıkel, nasıl formda kaldığını anlattı.

"GAZLI İÇECEK İÇMEM"

Mevsiminde olan sebzeleri tükettiğini söyleyen Şıkel, "Gazlı içecek içmem. Ayran ve su tüketirim. 15 senedir bir kesme şeker bile kullanmadım.

"ARADA ABUR CUBUR YİYORUM"

Fiziğimi korumak için aç kalıyorum diye bir şey yok. Dengeli beslenmeye özen gösteriyorum ama aralarda fast food ve abur cubur da yediğim oluyor." dedi.

"HAMBURGERİ ÇOK SEVİYORUM"

Şıkel, daha önce verdiği bir röportajda ise; "Hamburgeri çok seviyorum. Patates kızartmasının kokusunu duyunca içine atlayıp yüzesim geliyor." demişti.