Çağla Şıkel'in koronavirüs paniği

Aralık ayında Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

42 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu. Durumu öğrenen Şıkel, soluğu hastanede aldı ve koronavirüs testi yaptırdı.

"NEGATİF ÇIKTIM"

Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak Coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız.' mesajını paylaştı.