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Podyumların ve ekranların aranan yüzlerinden Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen çocukları Kuzey Altuğ ve Uzay Altuğ ile birlikte kış tatili yapmak Erzurum'a gitti.

Gün boyunca çocuklarıyla birlikte kayak yapıp, o anlarını da telefonuyla kayda alan Şıkel, korkutan bir kaza yaşadı.

KOLU ALÇIYA ALINDI

Şıkel'in oğlu Kuzey, pistte düştü. El bileği kırılan Kuzey'in kolu alçıya alındı.

Şıkel, "Kahveyi içtim, piste indim. Karşılamaya, gözümün önünde düştü yavrum. Hastane, röntgen-tomografi derken bileğimizde kırık var. Hep tekrarladım, Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.