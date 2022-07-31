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    Çağla Şikel'in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor

    Geçtiğimiz hafta Zeynep Bastık ile evliliğini sonlandıran Tolga Akış ile 2 çocuk annesi Çağla Şikel'in yeni bir aşka yelken açtıkları söyleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 13:05
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    Çağla Şikel'in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor

    43 yaşındaki ünlü manken Çağla Şikel'in, Emre Altuğ ile 2008 yılında başlayan evliliği 2015 yılında anlaşmalı olarak sona ermişti.

    O günden bu yana, ünlü mankenin aşk hayatı takipçileri tarafından merak konusu.

    Çağla Şikel'den uzun zaman üstüne, bomba etkisi yaratan bir aşk iddiası geldi.

    Tolga Akış ile aşk yaşıyor

    Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Şikel gönlünü, geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'tan boşanan Tolga Akış'a kaptırdı.

    Aşk iddiaları giderek büyürken, Tolga Akış da her zaman dost kalacaklarını ifade ettiği eski eşi ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı.

    Çağla Şikel in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor #1

    İlişkiyi saklamıyorlar

    1 yıl dolmadan evliliğini bitiren Tolga Akış ile Çağla Şikel'in, aşklarını yakın arkadaşlarından gizli tutmadığı iddia ediliyor.

    Bir diğer yandan taze çiftin, geçtiğimiz akşam Edis'in kulisinde dans ettiği söyleniyor.

    Çağla Şikel in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor #2

    Çağla Şikel in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor #3

    Çağla Şikel in Tolga Akış ile aşk yaşadığı iddia ediliyor #4


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