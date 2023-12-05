Çağla Şıkel’in yeni imajı alay konusu oldu

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Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle her zaman adından söz ettiren Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan bir isim.
Sık sık günlük hayatından paylaşım yapan deneyimli manken, bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.
Her geçen yıl yaş alsa da düzgün fiziğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü model, tavşan diş modasına uydu.
Yeni imajı beğenilmedi
Hayranları, Çağla Şıkel'in tercih ettiği elbiseleri çok beğenirken yeni imajını pek beğenmedi.
Sosyal medyada alay konuşu olan Çağla Şıkel'in yeni imajına adeta yorum yağdı.
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