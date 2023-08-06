Çağla'dan sonra sıra onda! Şevval Şahin buz dolu fıçının içine girdi! Soğuk sudan korktuğu için buz dolu fıçıya giren Çağla Şıkel'i takip eden Şevval Şahin, o anları sosyal medya hesabından reels videosu olarak yayınladı.

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Geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'le soğuk su dolu fıçıya giren Çağla Şıkel, bunu korkusunu yenmek için yaptığını söyledi.

Soğuk suya dair korkuyu yenmek isteyen bir diğer isim ise Şevval Şahin oldu.

Ünlü manken arkadaşıyla birlikte soğuk su dolu fıçıya girdi ve o anları da sosyal medyadan yayınladı.

Soğuk su korkusuna seans

Soğuk sudan korkan ve bunu yenmeye çalışan Şevval Şahin, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir reels videosu yapan ve 3,5 dakika buz dolu fıçının içinde kalan Şahin, "Buz banyosu deneyimi (3.5dk) yeni başlayan.. Buz banyosunun bazı faydaları:

•İltihap ve şişliği azaltır. Buz banyosu yaptığınızda soğuk sıcaklık damarlarınızı daraltır.

•Ağrıyan kasları hafifletir.

•Aids egzersizi iyileşme.

•Vücut ısısını düşürür.

•Bağışıklığı destekler.

•Zihinsel sağlığını geliştirir." dedi.