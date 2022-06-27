Çağlar Ertuğrul sevgilisi ile Bodrum'da aşk tazeliyor! Kalçasına şaplak attı..

Yakışıklı oyuncu tatilde sevgilisiyle bol bol şakalaştı.Çağlar Ertuğrul'un sevgilisinin kalçasına şaplak atması günün en çok konuşulanları arasına girdi..

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat isimli dizide Serdar rolüne hayat veren oyuncu Çağlar Ertuğrul sevgilisi ile soluğu Bodrum'da aldı.

Dizinin sezon finali yapmasıyla beraber sevgilisi Kayla Manukyan ile hasret gideren yakışıklı oyuncu eğlenceli halleriyle dikkat çekti.

Yaklaşık 4 yıllık bir ilişki yaşadıktan sonra geçtiğimiz yıl ayrılan Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan çifti ilişkilerine ikinci bir şans vererek tekrar sevgili olmuşlardı.Şimdilerde dolu dizgin bir aşk yaşayan ikili Bodrum'da aşk tazeliyor.İşte Çağlar Ertuğrul ve Kayla Manukyan'ın tatil fotoğrafları..