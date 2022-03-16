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    Çağlar Ertuğrul'un Leo'su

    Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, köpeği Leo'yu yanından hiç ayırmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 07:21
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    Çağlar Ertuğrul'un Leo'su

    TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" dizisinde ajan 'Serdar' karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, köpeği Leo'dan bir an olsun ayırlamıyor. Leo'yu evde yalnız bırakmak istemeyen Ertuğrul, nereye gitse köpeğiyle birlikte gidiyor.

    "POZİTİFLİK"

    Can dostunu sete de götüren Çağlar Ertuğrul, "Leo ile günlük pozitiflik dozumuzu alalım" paylaşımıyla beğeni topladı.

    Dizide 'Zehra' karakteriyle Çağlar Ertuğrul'a eşlik eden oyuncu Deniz Baysal da fotoğrafa kayıtsız kalamadı ve 'Ajan Leo' yorumunu yaptı.

    Çağlar Ertuğrul un Leo su #1

    Çağlar Ertuğrul un Leo su #2


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