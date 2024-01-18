Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik anne oluyor! 3.5 aylık hamile

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Hayat Şarkısı, Kuzgun, Camdaki Kız dizilerinde oynayan güzel oyuncu Burcu Biricik, 2014 yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştirmişti.
Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.
3.5 aylık hamile
Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.
Kızı olacak
Ünlü çiftin kız çocukları olacak. Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine verecekleri isim ise şimdiden merak konusu oldu.
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