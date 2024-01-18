Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik anne oluyor! 3.5 aylık hamile Televizyonun en sevilen yüzlerinden Burcu Biricik, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

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Hayat Şarkısı, Kuzgun, Camdaki Kız dizilerinde oynayan güzel oyuncu Burcu Biricik, 2014 yılında hayatını reklamcı Emre Yetkin ile birleştirmişti.

Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.

3.5 aylık hamile

Biricik'in 3.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. İlk kez anne olacak olan Biricik'in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu.

Kızı olacak

Ünlü çiftin kız çocukları olacak. Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine verecekleri isim ise şimdiden merak konusu oldu.