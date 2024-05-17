Camdaki kızın Hayri'si Cihangir Ceyhan'dan samimi açıklamalar: Dilber rolünü Hazar'dan başkası oynayamazdı Son dönemin popüler isimlerinden Cihangir Ceyhan, Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü hakkında konuştu.

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Reyting rekorları kıran yapımlardan Camdaki Kız' dizisinde oynadığı 'Hayri' rolüyle ünlenen Cihangir Ceyhan, YouTube'da 'Ne Olursan Ol Rahat Ol' programına katıldı. Ceyhan, samimi açıklamalarda bulundu.

İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından ara başlıklar:

-"En büyük hayalim Adana’daki Sanatçılar Parkı’na heykelimin dikilmesi.

"Altın Koza'da ödül almak daha kıymetli"

-Yurt dışındaki film festivallerinde ödül almak çok güzel ama benim için Adana Altın Koza'da ödül almak daha kıymetli.

"Burak Kut’a benziyorum"

- Sakalları tamamen kesince Burak Kut’a benziyorum.

- Oyunculuk konusunda bir iddiam ve bir hayalim var.

"Ailem ortak hayale hizmet ediyor"

- Eşim (Fatma) ve bütün ailem bu ortak hayale hizmet ediyor. Bu başarı, tek başıma bana ait değil.

İnci Taneleri”nde rol alan eski rol arkadaşı Hazar Ergüçlü’den de bahseden ünlü oyuncu şöyle konuştu:

"Dilber rolünü başkası oynayamazdı"

"Hazar Ergüçlü’yle daha önce ‘Alev Alev’ dizisinde birlikte rol aldık. Dilber rolünü Hazar olmasaydı başkası oynayamazdı. Hazar’ın havası çok hoş olmuş.

"Karakterle enerjisi çok tutmuş."

Sert sahnelerden sonra, o pavyonda çalışan gergin kadının masum bir kız çocuğuna dönüşmesi çok hoş. Karakterle enerjisi çok tutmuş."