Camdaki Kız’ın Hayri’si oğlu ve eşini ilk kez paylaştı

Camdaki Kız’ın Hayri’si oğlu ve eşini ilk kez paylaştı

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu ile "Camdaki Kız"da oynayan Cihangir Ceyhan, ailesiyle fotoğraf paylaştı.

Bu sezonun reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan, evli ve çocuklu çıktı.

"Adını Sıfır Bir" adlı dizide Cio karakteri ile duyuran başarılı oyuncu Cihangir Ceyhan, son paylaşımıyla gündem oldu.

EVLİ VE ÇOCUKLU

Ceyhan Sosyal, medya hesabından oğlu ve eşinin fotoğraflarını ilk kez paylaştı. Ceyhan'ın gönderiyi yorumlara kapatması dikkat çekti.

"HIZIR YOLDAŞIN OLSUN"

Oyuncu, oğlunun doğum gününü kutladığı paylaşımına “İlhan Cihangir’imiz 1 yaşında. Rabbim sana sağlık afiyet versin evladım. Hızır yoldaşın olsun… Allah sana ilim irfan bahşetsin.” notunu düştü.